[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Santos 4-0 Copa SKY 2022

Las Chivas lograron un contundente triunfo 4-0 sobre Santos en la jornada 3 de la Copa SKY 2022 en el Jalisco.

Desde el arranque del partido Chivas dominó y a los 11 minutos apareció el Oso González con un cabezazo que terminó en los pies de Santiago Ormeño que no perdonó el 1-0, apenas 2 minutos después un autogol de López ponía el 2-0, Sanots no reaccionaba y al 21 Ormeño anotaba su doblete para el 3-0, al descanso no había más. Para el segundo tiempo, antes del minuto 1 Ormeño completó su hat-trick con el 4-0, Chivas siguió dominando, Santos poco pudo hacer y así culminó el juego.

Con esta victoria Chivas arribó a 6 puntos como líder del Grupo B y paso perfecto, mientras Santos se quedó con una unidad. En la jornada 4 de la competencia, Guadalajara visitará a Tigres el jueves, un día después los Guerreros recibirán al Mazatlán. Chivas 4-0 Santos.

