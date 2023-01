[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Cruz Azul 1-1 Jornada 1 Liga MX Clausura 2023

Uncategorized

Tijuana y Cruz Azul firmaron un movido empate 1-1 en la jornada 1 del Torneo Clausura 2023 en el Caliente.

El partido arrancó de manera cerrada, ninguno lograba tomar las riendas, pero al 15 Tijuana tuvo la primera con remate de Alexis Canelo que pasó apenas por encima del arco, 7 minutos después Rodrigo Godínez también se quedaba cerca, JJ Corona estaba teniendo actividad atrás, Cruz Azul no podía reaccionar y al 41 un penal le permitió a Lisandro López anotar el 1-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo Cruz Azul adelantaba lineas obligados por el marcador, Nacho Rivero intentaba al 67, aunque al 73 Nico Díaz exigía a Corona, al 84 Rodrigo Huescas sirvió a Charly Rodríguez que no perdonó el 1-1, en tiempo de reposición se quedaron cerca del triunfo con remate al poste, pero ya no hubo más.

Así, Tijuana y Cruz Azul sumaron su primer punto de la campaña. En la jornada 2 de la Liga MX, los Xolos visitarán a Juárez el sábado, mismo día en que la Máquina Cementera recibirá a Monterrey. Tijuana 1-1 Cruz Azul.

