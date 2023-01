OFICIAL: Cristiano Ronaldo vs Leo Messi en Arabia Saudita

Noticias

Cristiano Ronaldo podría hacer su debut en Arabia Saudita nada más y nada menos que ante el PSG de Leo Messi luego de que el cuadro francés confirmara que se enfrentará a un equipo mixto entre el Al Nassr y Al Hilal en un amistoso el próximo 19 de enero.

El delantero portugués hará su debut pero no con la camiseta de su equipo, ya que jugarán con otra camiseta, por lo menos así lo confirmó Rudi García, entrenador del Al Nassr. «Su debut no será con la camiseta de Al Nassr, será una mezcla entre Al Hilal y Al Nassr. Como entrenador de Al Nassr, no puedo estar contento con este partido. Para el desarrollo, ver al PSG, ver a los grandes jugadores parisinos, de hecho es algo bueno. Pero tenemos un juego de campeonato tres días después», expresó el DT.

El compromiso, aunque se sabe que es un amistoso, seguramente tendrá mucha expectativa ya que podría ser la última vez en la que Messi y Cristiano Ronaldo se vean las caras dentro de un mismo campo.

Last modified: enero 9, 2023

Etiquetas: Al Nassr