Boca Juniors vs Racing EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Supercopa de Argentina 2023

Gran partido nos espera este viernes 20 de enero con la Supercopa de Argentina 2023, cuando el Boca Juniors busque imponer su jerarquía y calidad, sin embargo tendrá una dura prueba cuando se midan al Racing que llega decidido a llevarse el trofeo en la cancha del Hazza Bin Zayed.

Hora y Canal Boca Juniors vs Racing

Sede: Estadio Hazza bin Zayed, Al Ain, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. TyC Sports en Argentina.

Boca Juniors vs Racing en VIVO

El cuadro de del Boca Juniors disputará esta Supercopa tras coronarse campeones de la pasada Liga Argentina y querrá empezar el año con un trofeo rumbo a su debut en la nueva temporada el próximo domingo 29 de enero ante el Atlético Tucumán.

Los Xeneizes tuvieron una buena preparación cerrando con un empate 0-0 ante el Everton de Viña del Mar el pasado viernes, una semana antes habían igualado también 0-0 ante el Independiente.

Por su parte, el Racing disptará este torneo debido a que es el ganador de la Copa de Campeones que disputó con Tigre, ha habido mucha controversia ya que lo «justo» hubiese sido que Patronato disputará este duelo al ser campeón de Copa.

La Academia disputó un duelo amistoso el pasado viernes donde se midieron al Racing de Montevideo.

Estos dos equipos se vieron las caras apenas el pasado 6 de noviembre en el Trofeo de Campeones de Superliga en el Parque La Pedrera. En aquel choque tras 90 minutos igualaban a uno, pero al 118 Carlos Alcaraz anotó el gol de la victoria para La Academia en un choque que terminó con 10 expulsados entre ambos equipos.

Tanto el Boca Juniors como el Racing saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita hacerse con el título y mostrarse al mundo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Boca Juniors vs Racing.

Boca Juniors vs Racing EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Supercopa de Argentina 2023

