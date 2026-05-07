Racing vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Conference League 2025-26

Conference League

¡El sueño europeo busca dueño en Alsacia! Este jueves, el Stade de la Meinau se prepara para una noche de gala cuando el Racing de Estrasburgo reciba al Rayo Vallecano en la vuelta de las semifinales de la Conference League y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Rayo llega con la ventaja mínima gracias al gol de Alemão en la ida, pero si alguien sabe de remontadas imposibles, es el equipo de Gary O’Neil. No olviden que en cuartos ya aplastaron 4-0 al Mainz después de haber perdido la ida por dos goles.

El Estrasburgo llega con dudas en su liga, pero está claro que su prioridad absoluta es Europa; descansaron a siete titulares el fin de semana pensando solo en este choque.

Por su parte, el Rayo de Iñigo Pérez viene motivado tras vencer al Getafe y está a solo 90 minutos de su primera final continental. Sin embargo, su talón de Aquiles son las visitas y el manejo de los partidos de vuelta, donde ya sufrieron en rondas anteriores.

¿Podrá la ‘fortaleza’ del Meinau asfixiar al Rayo o los de Vallecas harán historia en territorio francés?

Nuestro pronóstico: Será un duelo dramático. Estrasburgo ganará 2-1 en el tiempo regular, forzando los tiempos extra y, finalmente, se impondrán en la tanda de penales. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 7, 2026