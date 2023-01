Uncategorized

El Monterrey logró una sólida victoria 3-1 sobre el Atlético San Luis en la jornada 3 del Torneo Clausura 2023 en el BBVA.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el Monterrey ya que apenas a los 2 minutos apareció Rogelio Funes Mori para anotar el 1-0, pero eso no fue todo, ya que la 17 otra vez apareció Funes Mori con el 2-0, tras eso el Atlético San Luis buscaba reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Atlético San Luis logró acercarse al 61 con anotación de Léo Bonatini, sin embargo apenas 6 minutos después Rogelio Funes Mori completó su hat-trick poniendo el 3-1 final.

Con esta victoria el Monterrey arribó a 6 puntos como sublíder general, mientras que Atlético San Luis quedó quinto con 4 unidades. En actividad de la jornada 4 de la Liga MX, los Rayados visitarán a Puebla el viernes, un día después los Rojiblancos visitarán a Tigres. Monterrey 3-1 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Atlético San Luis 3-1 Liga MX Jornada 3 Clausura 2023

Last modified: enero 21, 2023

Etiquetas: Atlético San Luis