[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Bayern Múnich 1-0 Amistoso Femenil 2023

Las Tigres lograron una grandísima victoria 1-0 sobre el Bayern Múnich en la Copa Amazonas 2023 en el Volcán.

Desde el arranque del partido vimos que sería un duelo cerrado, pero a los 19 minutos apareció Lizbeth Ovalle con una gran asistencia que Uchenna Kanu no perdonó de cabeza para el 1-0, tras eso Bayern Múnich buscaba reaccionar, pero Ceci Santiago cumplía en el arco, al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, Bayern Múnich adelantaba lineas obligadas por el marcador, pero siempre se toparon con una buena defensa y con Ceci que no permitió el empate, así concluyó el choque.

Así, las Tigres demuestran la calidad de su equipo y del fútbol femenil en México. Volverán a la acción en la Liga MX Femenil el martes visitando a Puebla. Tigres 1-0 Bayern Múnich.

