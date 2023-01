[Vídeo completo] Primera entrevista a Leo Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Mundial 2022

El reciente campeón del mundo, Leo Messi, habló por primera vez luego de ganar su anhelado título al medio ‘Urbana Play’ en la que contó cómo se vivió ese momento, la noche previa a la final, la celebración ante Louis Van Gaal y el famoso «Andá para allá».

«Es espectacular. Desde que ganamos el Mundial, cambió todo para mí y para todo el mundo. Fue algo impresionante. Ahora podemos decir que somos campeones del mundo. Por suerte, ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto había deseado durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final«, empezó diciendo Messi.

Y añadió que: «Lo comenté con los chicos y lo dije antes de que pasara, todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Lo que vivimos con la gente, y las sensaciones mías, de mis compañeros y de mi familia, de toda Argentina… Fue mucho más de lo que imaginaba y lo que imaginaba no era poco, porque en mi cabeza era grande, pero, al final, fue mucho más todavía«.

La celebración ante Louis Van Gaal: «Sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo, lo dijo a propósito’. Cuando termina todo eso, no me gusta eso que hice, no me gusta el ‘andá para allá’ y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también».

ENTREVISTA COMPLETA:

Last modified: enero 30, 2023

Etiquetas: Argentina