Argentina vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Amistoso Marzo 2024

Amistosos

Argentina se enfrentará a Costa Rica en Los Ángeles este martes 26 de marzo en un encuentro entre dos naciones que tendrán sus ojos puestos en la Copa América este verano.

Si bien los fanáticos estadounidenses no tendrán la oportunidad de ver a Leo Messi con la Albiceleste, la alineación repleta de estrellas de Argentina buscará continuar su excelente racha reciente.

Hora y Canal Argentina vs Costa Rica

Sede: United Airlines Field at the Memorial Coliseum, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Hora: 8:50 pm de Costa Rica, México y Centroamérica. 9:50 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:50 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:50 pm PT / 9:50 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: TyC Sports y TV Pública en Argentina. Teletica y Repretel en Costa Rica. DSports en Sudamérica.

Argentina vs Costa Rica en VIVO

A pesar de no tener a Messi disponible, Argentina logró una cómoda victoria por 3-0 sobre El Salvador la semana pasada.

Algunos representantes de la Albiceleste en la Premier League tuvieron que agradecer la victoria, ya que los tres goleadores ejercen su oficio en Inglaterra.

El dúo del Tottenham Hotspur, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, anotaron a cada lado de Enzo Fernández del Chelsea, mientras que el primero también ayudó a Argentina a lograr otra portería a cero.

El equipo de Lionel Scaloni ha concedido solo dos goles desde su éxito en la Copa del Mundo, y ambos fueron contra Colombia en noviembre, mientras que Argentina ha ganado sus otros 10 partidos a cero desde Qatar.

Eso significa que ya parecen tener asegurada la clasificación para la Copa del Mundo con solo seis partidos jugados, mientras encabezan la clasificación de la CONMEBOL antes de intentar defender su corona en 2026.

Otro torneo que esperan retener es la Copa América este verano, y Argentina descubrió que Canadá será su primer oponente esta semana, luego de que se confirmara su clasificación el fin de semana.

Costa Rica es otro miembro de CONCACAF que participará en los EE. UU. este verano y está aquí para una preparación muy necesaria esta semana.

Debería ser una dura prueba para el equipo de Gustavo Alfaro, ya que se enfrentará a Brasil en su primer partido de grupo este verano, en un torneo en el que esperan obtener mejores resultados que los que obtuvieron en la Copa Oro el año pasado.

Costa Rica solo superó su grupo, siendo la única victoria un emocionante 6-4 contra Martinica, antes de caer ante México en los cuartos de final.

Los cuartos de final también son lo más lejos que llegaron en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, ya que Panamá venció a los Ticos por un global de 6-1 en noviembre.

Sin embargo, lograron sobrevivir al repechaje de la Liga A esta semana, venciendo a Honduras 3-1 para firmar su boleto al torneo continental.

Los amistosos también han tenido un éxito desigual últimamente, ya que las victorias sobre Arabia Saudita y El Salvador se vieron eclipsadas por una sorprendente y dura derrota ante los Emiratos Árabes Unidos.

Pronóstico Argentina vs Costa Rica

Otra victoria y una undécima portería a cero en 12 partidos están en juego para Argentina aquí, después de hacer un trabajo ligero con El Salvador la semana pasada.

Costa Rica llega al partido en lo más alto después de una victoria en la Liga de Naciones sobre Honduras la semana pasada, pero esta es una tarea endiabladamente difícil para los hombres de Alfaro.

Predicción: Argentina 3-0 Costa Rica

Last modified: marzo 25, 2024

Etiquetas: Argentina