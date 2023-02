Premier League 2022-2023

El Liverpool siguió con su desastroso momento sumando una dura derrota 3-0 en su visita a los Wolves por la jornada 22 de la Premier League 2022-2023 en Molineux Stadium.

El partido arrancó de gran manera para los Wolves ya que apenas a los 5 minutos un autogol de Joel Matip los ponía al frente, pero eso no fue todo, al 12 Craig Dawson ponía el 2-0 ante un Liverpool totalmente desconocido, no podía reaccionar y parecía más cercano el tercero de los Lobos que el descuento de los Reds, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Liverpool intentaba reaccionar, pero con muy poca idea al ataque, Raúl Jiménez ingresó al 60 y al 71 los Wolves sellaron su triunfo con anotación de Rúben Neves, el mexicano perdonó el 4-0, así concluyó el choque.

Con esta victoria los Wolves arribaron a 20 puntos saliendo de la zona de descenso, mientras que Liverpool quedó décimo con 29 unidades. En actividad de la jornada 23 de la Liga Premier, los Lobos visitarán al Southampton el próximo sábado, dos días después los Reds recibirán al Everton. Wolves 3-0 Liverpool.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Wolves vs Liverpool 3-0 Jornada 22 Premier League 2022-23

Last modified: febrero 4, 2023

Etiquetas: Craig Dawson