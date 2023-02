[Vídeo] Repetición Póker de Cristiano Ronaldo Al Wehda vs Al Nassr

Noticias

Cristiano Ronaldo demostró este 9 de febrero su olfato de gol por primera vez en el Al Nassr. Aunque venía de marcar en la pasada jornada, el portugués anotó esta vez cuatro goles ante el Al Wehda en el compromiso correspondiente a la jornada 16 de la liga de arabia.

El ex Manchester United marcó al 21′, 40′, 51′ y 61′. El primer tanto llegó tras una habilitiación de Ghareeb que definiría CR7 cruzado con un potente derechazo.

En el segundo, también definiría cruzado pero esta vez tras un disparo con su pierna hábil tras una habilitación de Al Najei.

El tecero sería desde los once pasos, pues el portugués no se puso nervioso y la mandó pegado al poste izquierdo del guardameta que se tiró pero que por la velocidad en la que iba el balón no alcanzó a tocarla.

En el último, Cristiano Ronaldo patearía y el portero la atajaría, sin embargo, el rebote le quedaría a él mismo quien solo tendría que empujarla para así marcar su póker y darle la victoria a su equipo por 4-0.

Con estas anotaciones, Cristiano Ronaldo suma ya cinco goles con el Al Nassr desde su llegada.

