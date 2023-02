Rayo Vallecano vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Segumos con las emociones de la jornada 22 de LaLiga 2022-2023 en España este domingo 19 de febrero con un buen duelo donde el Rayo Vallecano buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en la pelea por competencias europeas, pero recibirán al Sevilla que intentará seguir con su paso ascendente en su visita a Vallecas.

Hora y Canal Rayo Vallecano vs Sevilla

Sede: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica

Streaming: ESPN+ en Estados Unidos.

Rayo Vallecano vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Rayo Vallecano ha tenido una buena temporada siendo una de las sorpresas luchando por competencias europeas, pero saben que no pueden aflojar. Después de 21 jornadas suman 9 victorias, 6 empates y han caído derrotados en otros 6 duelos.

Los Rayistas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Getafe en un duelo en el que tomaron ventaja gracias a un autogol, su rival sufrió una expulsión, pero los terminaron igualando 1-1.

Por su parte, el Sevilla ha tenido una campaña complicada, pero es un hecho que ha venido con paso ascendente. En la jornada pasada doblegaron 2-0 al Mallorca para colocarse con 6 victorias, 6 empates y han caído en 9 choques.

Los Nervionenses tuvieron actividad a mitad de semana en la Europa League donde golearon 3-0 al PSV con goles de Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos y Nemanja Gudelj.

Tanto el Rayo Vallecano como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Rayistas en la sexta posición con 33 puntos, mientras que los Nervionenses son doceavos con 24 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Rayo Vallecano vs Sevilla.

