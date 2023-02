[Una pesadilla] Jürgen Klopp recordó la pasada final de Champions League ante el Real Madrid

Champions League 2022-2023

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, habló en conferencia de prensa previo al compromiso en el que su equipo enfrentará al Real Madrid por los octavos de final ida de la UEFA Champions League 2022-23.

Recordemos que el partido que se vivirá este martes en Anfield fue el que se vivió en la pasada final de la anterior edición del torneo más grande a nivel de clubes. En aquella final, el Madrid la terminó ganando por 1-0 en París.

En rueda de prensa, el entrenador alemán se refirió a lo que fue aquel compromiso y lo clasificó como una ‘tortura’. «Son partidos diferentes, pero sigue siendo uno de los clubes más grandes del mundo. No había vuelto a ver esa final de París hasta este fin de semana y me di cuenta de por qué. Fue una tortura. Ahora sé por qué no la había visto. Jugamos bien, pero ellos marcaron el gol decisivo», dijo Klopp.

«Podíamos haber ganado aquel partido, pero no lo hicimos. Ahora tenemos más experiencia. Antes de la final, los otros partidos fueron en un campo de entrenamiento (el Alfredo Di Stéfano) y en un Anfield vacío. Eso ya es historia», terminó añadiendo.

Etiquetas: Champions League