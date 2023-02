Subriel Matías vs Jeremias Ponce EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

Este sábado desde The Armory en Minneapolis, MN, Subriel Matías 18-1 (18 KO), se enfrentará al invicto Jeremias Ponce 30-0 (20 KO), por el título vacante de IBF Super Lightweight. Esta pelea será el debut de Ponce en Estados Unidos contra Matías, quien ha sido cofreza en varios campeones de boxeo de primer nivel y carteleras de pelea de primer nivel. La mayoría de las peleas de Ponce han tenido lugar en Argentina, con varias peleas en Alemania, Italia e Inglaterra, respectivamente.

Esta pelea parece ser un asunto entretenido y explosivo. Ambos luchadores son golpeadores de potencia agresivos y no rehuyen la acción. Los probabilidades tienen a Matías como el gran favorita, pero el Ponce invicto no es «flan».

Hora y Canal Matías vs Ponce

Sede: The Armory, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México y Centroamérica. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm de Argentina.

Canal: ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Subriel Matías vs Jeremias Ponce en VIVO

En peleas pasadas, Matías ha demostrado ser ligeramente imprudente en su enfoque. Se presentaría sin jab, luego cavaría al cuerpo y buscaría ganchos poderosos y uppercuts arriba. En la última lucha de Matías contra Ananyan, Matias mostró marcadas mejoras en su ofensiva y defensa para vengar su única pérdida. Matias notablemente tenía una defensa mucho más estricta y parecía mucho más controlada en el interior con su selección de golpe.

En esta pelea, busque a Matias para continuar su progresión. Espere que Matias se presente con una presión estable y un buen jab para cerrar la distancia. Una vez en el interior, busque a Matias para trabajar el cuerpo de ponce y arrojar combinaciones arriba. Ponce no será difícil de encontrar, ya que también se presenta y no boxea en el exterior. Ponce: a 5 ′ 11 ″, Ponce es considerablemente alto para un súper liviano, pero no se sabe que Ponce use su altura y alcance la ventaja.

Ponce ha mostrado un buen golpe en peleas anteriores, pero no eran jabs utilizando su alcance. Moreso, el jab de Ponce era crear aberturas en el interior. Espere más de este tipo de jab de Ponce en esta pelea.

Además, espere que Ponce se presente e intente superar a Matias en el interior. En la solitaria pérdida de Matias vs. Ananyan, Matias fue fuera de trabajo por dentro, y Ananyan tuvo mucho éxito golpeando entre las combinaciones de Matias. Busque a Ponce para tener una fuerte salida de golpe en este partido para aprovechar las pausas en la acción. Además, busque Ponce para crear separación en el interior y arrojar una mano derecha cortada. En la pelea de Ponce con Lewis Ritson, esa mano derecha le dio a Ponce el borde en el interior.

Predicción Matías vs Ponce

Esta pelea debería ser un combate entretenido mientras dura. Ambos luchadores tienen un estilo amigable con los fanáticos y lanzan muchos golpes de potencia. Espero que el desvalido, Ponce, tenga sus momentos y aterrice algunos buenos disparos en la batalla.

Sin embargo, creo que Matias eclipsará a Ponce en este asunto, ya que Matias debería tener una notable ventaja de poder.

Mi predicción final: Matias por detención tardía.

Last modified: febrero 25, 2023

