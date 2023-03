Gavi y Dani Ceballos ya hablaron y todo quedó solucionado

Selecciones

En el pasado Clásico entre Barcelona y Real Madrid se presentó una jugada en la que Gavi atropelló sin balón a Dani Ceballos que generó polémica ya que fue poco antes de que Franck Kessié marcara el gol de la victoria del equipo catalán.

Ante esto, la hinchada merengue se ha visto muy furiosa por medio de las redes sociales y muchos han declarado que esta edición de LaLiga está para que el Barca sea el campeón.

Lo cierto es que a pesar de la polémica, Dani Ceballos y Gavi ya se hablaron y se solucionaron las cosas, todo a petición de Luis de la Fuente, el nuevo entrenador de la Selección de España que convocó al jugador del Real Madrid y Barcelona por los compromisos de la Europa ante Noruega y Escocia.

«El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho. No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro. Vive a 10 kilómetros de donde yo vivo. Ya sabéis como somos en el sur. Somos muy calientes. Está todo solucionado. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda. Tenemos que ir en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y el no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado. Compartimos posición. Ahora somos compañeros«, dijo Ceballos.

