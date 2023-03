Béisbol

Japón completó su paso perfecto en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 al vencer 3-2 a los Estados Unidos en la gran Final en el LoanDepot Park de Miami.

Después de una primera entrada sin daño, para el segundo inning Estados Unidos tomaba ventaja en la alta con home run de Trea Turner, sin embargo en la baja Munetaka Murakami respondió con cuadrangular para el 1-1, pero no fue todo, Kazima Okamoto conectaba sencillo, con un out Sosuke Genda también pegaba sencillo y una base por bolas a Yuhei Nakamura llenaba la casa, una rola de out de Lars Nootbar ponía a los Nipones al frente 1-2.

Para el cuarto episodio Japón anotó una más con bombazo de Kazima Okamoto y tras eso no hubo carreras hasta el octavo episodio cuando un jonrón de Kyle Schwarber acercaba a Estados Unidos 2-3.

Llegamos a la novena entrada donde Estados Unidos venía por el empate, enfrentándose nada más y nada menos que a Shohei Otani. Jeff McNeil fue el primero en tomar turno siendo caminado, sin embargo Mookie Betts roleteaba para doble play y Mike Trout fue ponchado para concluir el juego.

Así, Japón da golpe de autoridad llevándose su tercer título en su historia en este Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Estados Unidos se va con el amargo sabor del subcampeonato.

[Vídeo Resumen] Japón Campeón Clásico Mundial de Béisbol 2023 al vencer 3-2 a Estados Unidos

