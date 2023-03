Mesut Özil desveló la razón por la que eligió al Real Madrid por encima del Barcelona: «Guardiola no hizo lo que hizo Mourinho»

Noticias

Hace tan solo unos días Mesut Özil anunció su retiro del fútbol profesional y hoy, ‘MARCA‘ ha publicado una entrevista en la que el volante alemán repasó lo que fue su carrera en el Real Madrid y el porqué lo eligió por encima del Barcelona, equipo que también lo quería.

Sobre su salida del Madrid: «Estaba muy triste cuando dejé Madrid. Recuerdo que en el aeropuerto… buff. En el momento en que el avión despegó y echó a volar se me cayeron las lágrimas. Fue ese el instante en el que me di cuenta de que se había acabado».

¿Por qué se dió su salida?: «Me lo pasé muy bien durante tres años en Madrid. Era realmente feliz. Pero pasaron cosas. De pronto, al inicio de esa temporada, ya no tenía muchos minutos y se produjo un conflicto entre el señor Pérez y mi padre y agente. Tuvimos que buscar un nuevo club. Fue duro para mí», empezó diciendo el alemán.

«En aquel momento me pareció bien, porque después del conflicto entre mi padre y el señor Pérez me preocupaba no volver a tener minutos si no me iba. Así que es difícil de decir. Pero, por supuesto, ojalá hubiéramos podido manejar la situación en aquel momento de otra manera», terminó añadiendo.

¿Volvería al Santiago Bernabéu a ver al Real Madrid?: «Estuve en la final de la Champions en París, para apoyar al Madrid. Por desgracia no ha sido posible volver al Bernabéu en los últimos años por mi propia agenda. Aún no tengo planes, pero espero que se concreten en un futuro próximo. Sería un placer para mí volver un día».

Sobre cómo se dio su fichaje: «Aquello fue una decisión entre el Real Madrid y el Barcelona. Y al final no fue un tema de dinero. No sé si esto se sabe, pero visité Madrid y Barcelona en aquella época y la diferencia fue José Mourinho. Mou me dio una visita VIP al Madrid. Me llevó a conocer el estadio y todos los trofeos que habían ganado. Eso me puso la piel de gallina. La visita en Barcelona fue menos entusiasta y lo que fue más decepcionante es que Pep Guardiola no se tomó ni la molestia de conocerme«.

«Antes de ese viaje me gustaba mucho el estilo del Barcelona y realmente me podía imaginar jugando con ellos, pero el Madrid fue con todo. Así que Mourinho fue sin duda el factor más importante en mi decisión. Después de mis visitas, mi decisión estaba clara al 100%», terminó diciendo Ozil al respecto.

Sobre lo que fue jugar al lado de Cristiano Ronaldo: «Fue muy divertido jugar con Cristiano Ronaldo, que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos. Los dos nos entendíamos muy bien en el campo, era perfecto. Yo asistía y él marcaba. Dar pases a un jugador que casi nunca fallaba era un regalo».

