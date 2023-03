Xavi habló sobre el regreso de Leo Messi al Barcelona: «Seré el primero en sumar»

Noticias

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, atendió a los medios de comunicación este viernes previo al compromiso en el que su equipo visitará al Elche por la jornada 27 de LaLiga de España 2022-23.

En uno de los temas, el entrenador se refirió al posible regreso de Leo Messi luego de que Rafael Yuste, vicepresidente del club blaugrana, declarara que está en contacto con la familia del astro argentino.

Al comienzo no quiso referirse mucho al tema: «No es momento de hablar del retorno de Leo. Hablo mucho con él porque es mi amigo, No es momento. Estamos tratando el tema, pero, de aqui a que se haga, hay un mundo, Ojalá lo veamos en su casa. Soy el primero que me alegraria de que volviera el mejor jugador de la historia. Pero el momento no es para hablar de fichajes ni de Leo. Estamos a dos meses de poder ganar dos titulos».

«No depende de mí. Depende de lo que haga él. Si quiere volver, hablamos. Pero no hemos hablado mucho. Si él quiere volver, lo escucharemos», añadió Xavi.

«Seré el primero en sumar para que vuelva. Yo no he hablado del año que viene. Estamos centrados en ganar titulos. Sois especialistas en cambiar el tema y no entiendo que se hable de fichajes. Estamos a un paso de ganar titulos y, ahora, resulta que hablamos de fichajes. Uno se sorprende. Elche y final de Copa, eso es lo importante. Hagamos caso al destino si es tan sabio. Veremos qué voluntad tiene Leo. En la era post-Messi, estamos cerca de dos titulos. Ese es el éxito», terminó diciendo sobre el tema.

Last modified: marzo 31, 2023

