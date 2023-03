Leo Messi podría regresar a Barcelona: ¡Esto es lo que se sabe!

Noticias

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, ha confirmado que el club azulgrana se plantea la vuelta de Leo Messi, quien aún no ha renovado con el París Saint-Germain, al Spotify Camp Nou.

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, dijo el directivo a Sport.

Rafa también ha dicho «que todos los condicionantes puedan encajar para que esta historia de amor mutuo acabe con Messi en el Barça». «Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y la ciudad de Barcelona. Soy de los que piensa que el destino es sabio».

¿Llegará Messi al Barcelona?

Last modified: marzo 31, 2023

Etiquetas: Barcelona