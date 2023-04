Copa Libertadores 2023

Duro debut en la Copa Libertadores 2023 tuvo el River Plate que fue vencido 3-1 en su visita a The Strongest.

El partido arrancó de manera pareja, sin embargo un penal al 25 le permitió a Enrique Triverio anotar el 1-0 para The Strongest, 10 minutos después otra vez apareció Triverio para poner el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos The Strongest liquidó el triunfo con el 3-0 en los pies de Gonzalo Castillo, aunque al 66 Lucas Beltrán descontó por el River Plate desde la vía penal, pero ya no hubo más.

Así, The Strongest sumó sus tres primeros puntos dejando en blanco al River Plate en este inicio de la Copa Libertadores. Los Millonarios visitarán a Huracán el domingo en la Liga Argentina. The Strongest 3-1 River Plate.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles The Strongest vs River Plate 3-1 Copa Libertadores 2023

