Manchester City vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2022-23

Seguimos con las emociones de la jornada 31 de la Premier league 2022-2023 este sábado 15 de abril cuando el Manchester City busque seguir en la pelea por el título, para ello es vital el llevarse las tres unidades en casa cuando reciban a un Leicester City que está en crisis, necesitará hacer un duelo perfecto si aspiran a sumar en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Leicester

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México y Centroamérica, Star+ e ESPN en Sudamérica, Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Leicester en VIVO

El cuadro del Manchester City ha tenido una buena temporada manteniéndose en carrera por el título. En la jornada pasada golearon 1-4 al Southampton, con doblete de Erling Haaland, para colocarse con 21 victorias, 4 empates y 4 descalabros.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la ida de los cuartos de final de la Champions League donde recibieron al Bayern Múnich logrando un contundente triunfo 3-0 con goles de Rodrigo, Bernardo Silva y Erling Haaland.

Por su parte, el Leicester está teniendo una temporada muy dura que los ha hecho caer a zona de descenso, les urge reaccionar cuanto antes. Ellos suman 7 triunfos, 4 empates y 19 partidos perdidos.

Los Foxes vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Bournemouth siendo superados 0-1.

Tanto el Manchester City como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Citizens como sublíderes con 67 puntos, mientras que los Foxes son penúltimos con 25 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Leicester.

Last modified: abril 14, 2023

