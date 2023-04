Betis vs Espanyol EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Seguiremos la actividad de este sábado 15 de abril con la jornada 29 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que llos meta en la pelea por los puestos de Champions, pero recibirán a un Espanyol que saldrá decidido a llevarse el botín completo de su visita al Estadio Benito Villamarín para salir de la zona del descenso.

Hora y Canal Betis vs Espanyol

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España.

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en España. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Mallorca EN VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una campaña regular en LaLiga; actualmente se ubican en la sexta posición de la tabla con 45 puntos que ha conseguido con 13 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

Los dirigidos por Manuel Pellegrini vienen de una inesperada derrota en condición de local ante el Cádiz por 0-2 donde salieron expulsados Sergio Canales y Autor Ruibal.

Por su parte, del otro lado estará un Espanyol que viene haciendo una pésima campaña con 27 puntos que lo ubican en la posición 19 de la tabla. El cuadro catalán solo ha conseguido 6 victorias.

En la pasada jornada, los dirigidos por Luis García, cayeron en su propio estadio ante el Athletic por 1-2 en un compromiso donde terminarían con 10 ya que se iría expulsado Aleix Vidal al 90′.

Tanto el Betis como el Espanyol saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro, uno por la lucha de los puestos de Champions, y otro por mantener la categoría. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Espanyol.

Betis vs Espanyol EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 LaLiga 2022-23

Last modified: abril 14, 2023

Etiquetas: Betis