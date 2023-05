Barcelona vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Se abren las emociones de la jornada 33 de LaLiga 2022-2023 este martes 2 de mayo con un gran partido donde el Barcelona buscará aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los ponga un paso más cerca del título, pero recibirán al Osasuna que intentará dar la sorpresa en su visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Osasuna

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am México y Centroamérica. 12:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Osasuna en VIVO

El cuadro del Barcelona ha tenido una gran temporada que los tiene a las puertas del título, aunque saben que no pueden aflojar en esta recta final. Después de 32 fechas suman 25 victorias, 4 empates y han caído en 3 ocasiones.

El Barca viene de un contundente triunfo el pasado sábado cuando golearon 4-0 al Betis con un autogol y anotaciones de Andreas Christensen, Robert Lewandowski y Raphinha.

Por su parte, el Osasuna ha cumplido con un buen torneo peleando lejos de la zona baja y con la velita encendida en la lucha pro Europa. Ellos cosechan 12 triunfos, 8 empates y 12 partidos perdidos.

Los Vascos vienen de un amargo descalabro el pasado viernes cuando recibieron a la Real Sociedad siendo superados 0-2.

Tanto el Barcelona como el Osasuna saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y con ello dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Blaugranas como líderes con 79 puntos, mientras que los Rojillos son novenos con 44 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Osasuna.

