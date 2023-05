Celaya vs Morelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga de Expansión Clausura 2023

Liga de Expansión Clausura 2023

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 14 de mayo en la vuelta de las semifinales en la Liga de Expansión Clausura 2023, cuando el Celaya busque aprovechar su condición de local e imponer su calidad para meterse a la gran final, pero no deberá confiarse de un Morelia que saldrá a «matar o morir» en su dura visita al MAV.

Hora y Canal Celaya vs Morelia

Sede: Estadio Miguel Alemán Váldes, Celaya, Guanajuato

Hora: 5:00 pm de México. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: TVC Deportes, ESPN, Fox Sports y Vix en México. Vix+ en Estados Unidos.

Celaya vs Morelia en VIVO

El cuadro del Celaya se ha convertido en el rival a vencer y en casa ha sido imbatible a lo largo de la campaña, ya que han disputado 10 juegos con saldo de 8 victorias y 2 empates, por lo que de mantener ese paso invicto estarán sellando su boleto a la final.

Por su parte, el Morelia también ha tenido una buena temporada, sin embargo como visitantes no les ha ido del todo bien logrando ganar solamente 3 de los 10 partidos que han jugado esta temporada, por lo que tendrán que hacer un duelo perfecto este domingo para aspirar a clasificar.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Morelos. En aquel choque Ricardo Peña dejó con 10 a los Toros a los 41 minutos cometiendo un penal que Bryan Mendoza mandó al fondo para el 1-0, parecía que los Michoacanos tendrían todo para ganar y sacar una buena ventaja, pero justo antes de irnos al descanso Mario Trejo dejó con 10 al Morelia y eso fue aprovechado por el Celaya que al 65 firmó el empate con anotación de Amaury Escoto para el 1-1 final.

Tanto el Celaya como el Morelia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita meterse a la final, no hay margen de error. Los Toros son favoritos, pero no deberán confiarse de unos Michoacanos que van con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celaya vs Morelia.

Celaya vs Morelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga de Expansión Clausura 2023

Last modified: mayo 13, 2023

Etiquetas: Canal Celaya vs Morelia