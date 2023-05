Bournemouth vs Manchester United EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Gran partido tendremos este sábado 20 de mayo en la jornada 37 de la Premier League 2022-2023, cuando el Bournemouth busque aprovechar su condición de local para llevarse una victoria, aunque ya sin nada que pelear al asegurar su salvación, pero tendrán que recibir al Manchester United que está urgida de sumar en su visita al Vitality Stadium.

Hora y Canal Bournemouth vs Manchester United

Sede: Vitality Stadium, Bournemouth, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Bournemouth vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Bournemouth ha tenido una buena temporada en términos generales al asegurar ya su salvación que era su principal objetivo, sin embargo todavía buscarán cerrar de buena manera. En 36 fechas suman 11 victorias, 6 empates y han caído en 19 juegos.

Las Cerezas vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace siendo superados 2-0.

Por su parte, el Manchester United ha cumplido en la actual temporada estando cerca de asegurar su boleto a la Champions League que era su objetivo, pero saben que no pueden aflojar en esta recta final. Ellos suman 20 triunfos, 6 empates y han caído en 9 juegos, todavía con un duelo pendiente.

Los Red Devils vienen de una buena victoria en la jornada pasada superando 2-0 a los Wolves con goles de Anthony Martial y Alejandro Garnacho.

Tanto el Bournemouth como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos a las Cerezas en la catorceava posición con 39 puntos, mientras que los Red Devils son cuartos con 66 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bournemouth vs Manchester United.

