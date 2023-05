Liverpool vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 37 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido muy atractivo tendremos este sábado 20 de mayo en la jornada 37 de la Premier League 2022-2023, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para colocarse en zona de Champions, pero tendrán que recibir a un Aston Villa que saldrá decidido a sumar en su dura visita a Anfield para seguir luchando por Europa.

Hora y Canal Liverpool vs Aston Villa

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México y Centroamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Liverpool vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una campaña complicada, pero es un hecho que ha venido con un paso ascendente marcado que los tiene a las puertas de la Champions, pero no pueden fallar en esta recta final. Después de 36 duelos suman 19 victorias, 8 empates y han perdido en 9 juegos.

Los Reds vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando golearon 0-3 al Leicester con doblete de Curtis Jones y uno más de Trent Alexander-Arnold.

Por su parte, el Aston Villa ha tenido una gran temporada soñando con competencias europeas, pero para ello es vital cerrar con paso perfecto. Ellos cosechan 17 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 13 juegos.

Los Villanos, con el Dibu Martínez en el arco, vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada superando 2-1 al Tottenham con goles de Jacob Ramsey y Douglas Luiz.

Tanto el Liverpool como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes se juegan el todo por el todo este sábado, no hay margen de error para ninguno; en la tabla general encontramos a los Reds en la quinta posición con 65 puntos, mientras que los Villanos son octavos con 57 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Aston Villa.

