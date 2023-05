Liga Española 2022-2023

La Real Sociedad arruinó la fiesta en el Camp Nou al lograr una valiosa victoria 2-1 en su visita al Barcelona por la jornada 35 de LaLiga 2022-2023.

El partido arrancó de gran manera para la Real Sociedad ya que apenas a los 5 minutos Mikel Merino apareció para poner el 0-1, tras eso el duelo se mantenía abierto, aunque las mejores oportunidades eran de los Txuri-Urdin, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Barcelona buscaba adelantar lineas, tenía la posesión pero no las ideas al ataque y eso les costó cuando al 72 Alexander Sorloth puso el 0-2, el Barca respondió al 90 cuando Robert Lewandowski puso el 1-2, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria la Real Sociedad arribó a 65 puntos colocándose en la cuarta posición, mientras Barcelona es líder con 85 unidades. En actividad de la jornada 36 de LaLiga, los Txuri-Urdin recibirán al Almería el martes, mismo día en que Barca visitará al Valladolid. Barcelona 1-2 Real Sociedad.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs Real Sociedad 1-2 Jornada 35 LaLiga 2022-23

