Napoli vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Donde ver Jornada 36 Serie A 2022-23

Partidazo tendremos este domingo 21 de mayo en la jornada 36 de la Serie A 2022-2023, cuando el Napoli siga con sus festejos de su título frente a su afición, pero tendrá una durísima prueba al recibir al Inter de Milán que saldrá decidido a sumar en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Inter

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Inter en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una gran temporada que los tiene ya con el título en la bolsa, sin embargo su cierre no ha sido el mejor y querrán apretar para redondear sus festejos. Después de 35 fechas suman 26 victorias, 5 empates y han caído en 4 choques.

Gli Azzurri viene de un amargo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Monza siendo superados 2-0.

Por su parte, el Inter ha tenido un torneo algo irregular, pero viven un gran momento intentando amarrar una de las cuatro primeras posiciones de la tabla. En la jornada pasada superaron 4-2 al Sassuolo para colocarse con 21 victorias, 3 empates y 11 partidos perdidos.

El Internazionale llega con la motivación a tope ya que a media semana lograron su boleto a la Final de la Champions League tras vencer 1-0 al Milán, con gol de Lautaro Martínez, en las semifinales de la competencia.

Tanto el Napoli como el Inter saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque en circunstancias distintas; en la tabla general encontramos al Gli Azzurri como líder y campeón con 83 puntos, mientras que Neroazzurri es tercero con 66 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Inter.

