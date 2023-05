Luis Alberto Lopez vs Michael Conlan EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

El SSE Arena de Belfast será el escenario este sábado 27 de mayo de una gran pelea donde el héroe local Michael Conlan intente arrebatarle el título de peso pluma de la FIB a Luis Alberto López de México. ¿Tendrá éxito?

El nativo de Belfast Michael Conlan (18-1, 9KOs) regresa a un entorno familiar. Por tercera pelea consecutiva, Conlan se enfundará los guantes en el SSE Arena de su ciudad natal. Será la primera vez que Conlan tenga la ventaja de pelear como local en un combate por el título mundial.

El intento anterior de Conlan de ganar un título mundial terminó en un nocaut en el duodécimo asalto a manos de Leigh Wood en Nottingham, Inglaterra, el año pasado.

Hora y Canal López vs Conlan

Sede: SSE Arena, Belfast, Irlanda

Hora: 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos. 12:00 pm en México.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Luis Alberto López vs Michael Conlan en VIVO

Es difícil creer que Conlan tenga 31 años. Se ha estado desarrollando muy lentamente desde que se convirtió en profesional, pero estuvo a solo unos minutos de ganar un título mundial contra Leigh Wood el año pasado. Conlan estaba ganando la pelea, pero Wood se quedó sobre él y lo lastimó tarde, y finalmente lo sacó del ring en el 12 ° asalto. Desde entonces, Conlan ha ganado combates consecutivos contra Miguel Marriaga y Karim Guerfi, ambos por la vía rápida.

Al entrar en esta pelea, Conlan tiene ventajas notables en altura y alcance y tendrá el beneficio de una multitud local detrás de él. Además, es un buen peleador técnico con un poder engañoso a pesar de tener solo nueve nocauts en 18 victorias. El irlandés es un trabajador ocupado que puede lanzar algunos golpes devastadores, pero a menudo confía en su juego de pies y en la velocidad de sus manos para salir adelante.

A pesar de lo aterrador que fue su derrota por KO ante Wood, no muestra ningún efecto negativo en las peleas que siguieron. Tendrá que usar su ventaja de alcance de 3,5 pulgadas para mantener a raya a López y resistir el impulso de pelear una vez que el campeón cierre la distancia. A diferencia del poder de golpe disimulado de Wood, López dispara desde ángulos no convencionales para anotar sus tiros importantes, por lo que la mejor oportunidad de Conlan para ganar el título es mantenerse ágil y moverse alrededor del ring.

López no se va a desconcertar como un desvalido viajero. En todo caso, ha hecho una carrera enfadando a boxeadores populares en su territorio, y lo ha hecho parecer fácil en su mayor parte. Después de sufrir algunas derrotas al principio de su carrera, López anotó una serie de sorpresas que le valieron una oportunidad contra Josh Warrington en diciembre pasado. La ofensiva repleta de faltas de Warrington no fue suficiente para rechazar a un determinado López, quien lo venció frente a una multitud hostil.

Cuando López se asienta ofensivamente, puede desgastar a sus oponentes con un estilo de dibujo y golpes contundentes. En situaciones cerradas, López normalmente conecta los tiros de aspecto más duro que podrían robar rondas, y tiene una barbilla fuerte que puede mantenerlo erguido durante intercambios feroces. No retrocederá, y su estilo incómodo lo hace difícil de medir.

Debido a que Conlan confiará en su longitud y velocidad, López debe cortar el ring y agotar a su ágil enemigo. Mientras López no sea irresponsable a la defensiva, debería poder mantenerse fresco en las últimas rondas cuando Conlan comience a desvanecerse. Si bien tiene la costumbre de ganar en la carretera, las habilidades de boxeo y el talento físico de Conlan pueden significar que López necesita hacer todo lo posible para ganar.

Predicción López vs Conlan

Es cierto que Conlan es el mejor peleador técnico entre los dos y no va a tomar a López a la ligera. Puede que no sea el golpeador más grande, pero casi noquea a Wood en el primer asalto y estuvo a solo unos minutos de ganar un título. Los errores que cometió en la pelea con Wood no se olvidarán, por lo que Conlan no estará tan ansioso por vaciar los cañones tan pronto si logra lastimar al resistente López.

López se adelantará para forzar una pelea, pero no le irá bien si Conlan no lo complace. Rubén Villa lo superó con bastante facilidad, ajustándose a su torpeza y ganando con un enfoque mesurado. El enfoque disciplinado de Conlan debería ser suficiente para superar el estilo extraño de López.

Predicción: Michael Conlan

