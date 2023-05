Barnsley vs Sheffield Wednesday EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Playoff Ascenso Championship 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este lunes 29 de mayo con partidazo en la final de ascenso rumbo a la Championship, cuando el Barnsley y el Sheffield Wednesday se midan en la cancha de Wembley donde el ganador ascenderá y el perdedor tendrá que estar otra temporada en la League One.

Hora y Canal Barnsley vs Sheffield Wednesday

Sede: Wembley Staduim, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 8:00 am México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN 2 en México y Centroamérica. ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en Sudamérica.

Barnsley vs Sheffield Wednesday en VIVO

El cuadro del Barnsley tuvo una buena temporada en la League One donde finalizaron en la cuarta posición con 86 puntos para meterse al repechaje por el ascenso.

The Tykes se midió al Bolton en las semifinales del repechaje igualando 1-1 como visitantes, mientras que en casa se llevaron el triunfo con solitaria anotación de Liam Kitching.

Por su parte, el Sheffield Wednesday estuvo muy cerca de conseguir el ascenso directo al finalizar terceros a dos puntos del segundo, sin embargo ahora están a un triunfo de firmar su ascenso a la Championship.

The Owls tuvo un épico desempeño en las semifinales del repechaje donde se midieron al Peterborough, ya que en la ida parecían eliminados al caer 4-0 como visitantes, pero en casa lograron la proeza ganando 4-0 con gol de Liam Palmer al 90+8 para mandar la serie a tiempos extra donde ambos anotaron para el 5-1 con el que se fueron a penales donde se llevaron el boleto a la Final.

Tanto el Barnsley como el Sheffield Wednesday saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán a «matar o morir» por el boleto a la Championship. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barnsley vs Sheffield Wednesday.

