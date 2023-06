[Video Resultado] Monterrey vence al América 1-0 en el cierre del Tour Águila 2023

Fútbol Mexicano

Un partido típico de pretemporada el que nos ofrecieron América y Rayados, con dos equipos que comienzan su preparación y que realizan muchos cambios con el objetivo de llegar a punto para el nuevo torneo de la Liga MX.

Las Águilas tuvieron algunas opciones en el inicio del partido, aunque lamentablemente para su causa, ninguna pudo ser concretada, siendo la más clara un mano a mano de Miguel Layún que el «19» no supo aprovechar.

Poco más de diez minutos más tarde, llegó el único tanto del compromiso de los pies de Germán Berterame, quien con un fogonazo libró a Óscar Jiménez y toda la defensiva americanista, adelantando así a los regiomontanos.

Para el segundo tiempo, tal y como se acostumbra en estos partidos, la lluvia de cambios llegó y el nivel del partido bajó, por lo que el marcador ya no se movió y el «Tano» Ortpiz consiguió un triunfo ante sus ex dirigidos, que si bien contaron con bajas, no supieron generar algún gol en dos partidos.

Last modified: junio 20, 2023

Etiquetas: América