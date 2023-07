Necaxa vs Tijuana EN VIVO EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga MX Apertura 2023

Liga MX Torneo Apertura 2023

El Necaxa hace su debut en casa en el Torneo Apertura 2023 este viernes 7 de julio con un buen duelo cuando reciban a Tijuana que necesita la victoria.

En la primera jornada, los Rayos sumaron un buen empate 0-0 en su visita al Toluca, mientras que los Xolos recibieron un gol de último minuto para terminar cayendo 3-2 ante Pumas.

Hora y Canal Necaxa vs Tijuana

Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes

Hora: 9:00 pm de México. 8:00 pm PT / 11:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix+ en México y Estados Unidos.

Necaxa vs Tijuana en VIVO

Tras una campaña en el Clausura en la que terminó en el penúltimo lugar, el nuevo técnico Rafael Dudamel sabía que había mucho por hacer para mejorar un equipo que anotó la menor cantidad de goles de la temporada.

El hombre que llevó a Venezuela a la final de la Copa Mundial Sub-20 en 2017 y al tercer lugar en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Juvenil ese mismo año, presenció una actuación poco convincente de su equipo el fin de semana pasado, ya que Necaxa solo tuvo el 30% de posesión, extendiendo su racha sin victorias a nivel nacional a seis juegos.

Desde principios de abril hasta su debut en el Apertura de este año, los Rayos no han logrado anotar en cuatro de sus seis partidos anteriores de liga, mientras que no han ganado un partido en casa desde que vencieron a Mazatlán 1-0 en marzo.

Últimamente, parece que enfrentar a Tijuana saca lo mejor de Necaxa, ya que solo han perdido uno de sus últimos ocho partidos en casa contra ellos, anotando varias veces en tres de sus cuatro encuentros anteriores en el Estadio Victoria en el Apertura.

Al final de la temporada Apertura 2022, el equipo llegó al repechaje, por segunda vez en tres temporadas, y la expectativa será, como mínimo, igualar esa actuación esta vez, gracias a algunos fichajes discretos.

El partido inaugural de Tijuana en el Apertura tuvo una sensación similar al anterior, ya que no pudieron mantener una ventaja en la segunda mitad contra Pumas el viernes pasado, al igual que en su primer partido contra ellos en la fase inicial de la temporada pasada.

La semana pasada, sin embargo, se fueron con las manos vacías, mientras que en 2022 al menos lograron obtener un punto con un empate 1-1. La derrota de la semana pasada extendió su racha sin victorias en el Apertura a nueve juegos.

Como nos hemos acostumbrado a ver a lo largo de los años, Tijuana parece estar apostando por encontrar el éxito, realizando numerosos cambios en la plantilla antes del inicio de la campaña nacional. Mientras tanto, una cara familiar estará al margen, ya que el exentrenador Miguel Herrera ha regresado, luego de ser recontratado cerca del final de la temporada pasada.

El entrenador ganador de la Copa Oro con México en 2015 solo ha ganado dos de sus 12 partidos nacionales hasta ahora en su segundo período como entrenador de Tijuana, y solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos en la temporada anterior del Clausura.

No han ganado un partido del Apertura fuera de casa desde que vencieron a Cruz Azul 2-1 en agosto de 2022, y no han ganado en sus últimos cuatro partidos fuera de casa de esa temporada. Además, Los Xolos no han ganado en el Estadio Victoria desde que remontaron un déficit de 1-0 con dos goles en los últimos ocho minutos, más tiempo de descuento, en su enfrentamiento de febrero de 2019 en el Clausura.

Posible alineación titular de Necaxa: Gudiño; González, Montes, Formiliano, Oliveros; Domínguez, Cortés, Esquivel, Jurado; Batista, Silvera

Posible alineación titular de Tijuana: Corona; Barbosa, Balanta, Vega, Fernández; Madrigal, Rivera; Canelo, L. Rodríguez, Castañeda; Carlos González.

Last modified: julio 7, 2023

Etiquetas: Canal Necaxa vs Tijuana