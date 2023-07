UFC 290 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Volkanovski vs Rodríguez en Directo?

UFC



Alexander Volkanovski defenderá su título de peso pluma por quinta vez cuando se enfrente al retador número uno, Yair «Pantera» Rodríguez, este sábado 8 de julio en el evento principal de UFC 290: Volkanovski vs Rodríguez. Su combate de cinco asaltos cerrará la cartelera principal de UFC 290 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Volkanovski ha ganado 12 de sus 13 peleas en UFC y se mantiene invicto en la división de peso pluma, consolidándose como un campeón dominante. Su única derrota en la promoción ocurrió en febrero frente al campeón de peso ligero, Islam Makhachev, en una ajustada decisión mientras buscaba convertirse en campeón en dos divisiones. Por su parte, Rodríguez se ganó su oportunidad como principal contendiente al derrotar a Josh Emmett en febrero, adjudicándose el título interino.

En el evento coestelar de UFC 290, el campeón de peso mosca, Brandon Moreno, buscará vengar una derrota pasada al defender su cinturón contra Alexandre Pantoja, quien previamente le ganó por decisión. Moreno ha estado enfrentando adversidades desde hace más de tres años. Tuvo una serie de peleas contra Deiveson Figueiredo, además de tener que enfrentarse nuevamente a Kai Kara-France antes de que finalizara la saga con Figgy. Ahora, se presenta otra oportunidad de revancha para él. Pantoja ha logrado tres victorias consecutivas para llegar a este punto, incluyendo impresionantes finalizaciones en el primer asalto contra Brandon Royval y Alex Pérez. No cabe duda de que el retador estará altamente motivado para este combate.

Hora y Canal UFC 290

Fecha: sábado 8 de julio

Primeras Preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 4 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ PPV en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 290

Cartelera Principal

Alexander Volkanovski vs Yair Rodríguez: Unificación del título de peso pluma

Brandon Moreno vs Alexandre Pantoja: título de peso mosca

Bo Nickal vs Tresean Gore: peso mediano

Robert Whittaker vs Dricus Du Plessis: peso mediano

Dan Hooker vs Jalin Turner: peso ligero

Cartelera Preliminar

Robbie Lawler vs Niko Price: peso welter

Shannon Ross vs Jesús Aguilar: peso mosca

Yazmin Jauregui vs Denise Gomes: peso paja

Jimmy Crute vs Alonzo Menifield: peso semipesado

Primeras preliminares

Cameron Saaiman vs Terrence Mitchell: peso gallo

Tatsuro Taira vs Edgar Cháirez: 130 libras

Jack Della Maddalena vs Josiah Harrell: peso welter

Cómo ver UFC 290: Volkanovski vs Rodríguez

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 290 se podrán ver por ESPN y ABC, a partir de las 6:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 290 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 290 es de 79,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 124,98 dólares por UFC 290 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 20 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 290 en VIVO

Así que la mesa esta lista para disfrutar de una gran cartelera con sabor mexicano donde el Pantera Rodríguez y Brandon Moreno buscarán hacer historia, pero no la tendrán nada fácil. Aquí les tendremos toda la cobertura en vivo, con los resultados y ganadores.

