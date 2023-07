Tottenham vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Tottenham Hotspur intensifica sus preparativos de pretemporada antes de la nueva temporada de la Premier League con un partido intrigante contra el West Ham United de David Moyes en el Optus Stadium este martes 18 de julio.

Hora y Canal Tottenham vs West Ham

Sede: Optus Stadium, Perth, Australia Occidental, Australia

Hora: 4:00 am de México y Centroamérica. 5:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SpursTV

Tottenham vs West Ham en VIVO

West Ham terminó en el puesto 14 en la clasificación de la Premier League la temporada pasada y no ha estado en su mejor momento durante el año pasado. Los Hammers superaron a Perth Glory por un cómodo margen de 6-2 en su último juego y buscarán lograr un marcador similar esta semana.

Tottenham Hotspur, por otro lado, aseguró el octavo lugar en la tabla de la Premier League la temporada pasada y tampoco cumplió con las expectativas este año. El equipo del norte de Londres derrotó al Leeds United por un margen de 4-1 en mayo de este año y tendrá confianza antes de este encuentro.

El Tottenham Hotspur tiene un buen historial ante el West Ham United y ha ganado 101 de los 221 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 66 victorias de los Hammers.

Pronóstico Tottenham vs West Ham United

Tottenham se encuentra en medio de una transición en este momento y deberá abordar algunos problemas antes de este partido. Los gigantes del norte de Londres tienen un buen equipo a su disposición y tienen un punto que demostrar esta semana.

West Ham encontró su lugar hacia el final de su campaña de liga la temporada pasada y puede dar un golpe en su día. Sin embargo, Tottenham Hotspur es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este juego.

Predicción: Tottenham Hotspur 3-2 West Ham United.

