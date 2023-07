España vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

El Grupo C de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 comenzará el viernes 21 de julio cuando España y Costa Rica se enfrenten en el Sky Stadium.

Hora y Canal España vs Costa Rica

Sede: Wellington Regional Stadium , Wellington, Nueva Zelanda

Hora: 1:30 am de Costa Rica, México y Centroamérica. 2:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos. 9:30 am de España.

Transmisión: TUDN en México. Repretel en Costa Rica. Telemundo en Estados Unidos.

España vs Costa Rica en VIVO

España llega al torneo tras una cómoda paliza de 9-0 sobre Vietnam en un amistoso la semana pasada. Jennifer Hermoso y Esther Rodríguez anotaron dobletes cada una en la segunda mitad para inspirar la goleada.

Costa Rica, por su parte, sufrió una derrota 2-0 ante Sudáfrica. Thembi Kgtlana e Hildah Magaia anotaron en ambas mitades para llevar a las campeonas africanas a la victoria.

España se clasificó para la Copa del Mundo de manera rotunda. Terminaron en la cima del Grupo B en las eliminatorias, habiendo obtenido el máximo de puntos en ocho juegos, anotando 54 goles y concediendo ninguno.

Costa Rica aseguró su lugar en Australia/Nueva Zelanda gracias a su tercer puesto en el Campeonato de la CONCACAF Femenino 2022.

Japón y Zambia completan el cuarteto de equipos del grupo.

Este será el segundo encuentro entre ambas selecciones. Fueron emparejadas en el Grupo E de la Copa del Mundo de 2015 y compartieron puntos en un empate 1-1, camino a la eliminación de cada uno en la fase de grupos.

Pronóstico España vs Costa Rica

España fue uno de los equipos más dominantes en la clasificación y ha continuado con su impresionante forma de cara al torneo. Su victoria por 2-0 sobre los favoritos previos al torneo, Estados Unidos, envió una declaración de intenciones sobre las aspiraciones de La Rojita en este torneo.

La ganadora consecutiva del Balón de Oro, Alexia Putellas, se ha mantenido en plena forma en el momento adecuado y liderará la búsqueda de su nación para alcanzar la cima de su potencial. Costa Rica tiene ambiciones más modestas y puede inspirarse en su empate 1-1 contra las españolas en 2015.

A pesar de un boicot a gran escala de la selección nacional por parte de 15 jugadoras, España todavía cuenta con una rica plantilla. Apoyamos a las ibéricas para conseguir una cómoda victoria goleadora.

Predicción: España 4-0 Costa Rica

