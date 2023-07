Filipinas vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Mundial Femenil 2023

Mundial Femenil

Las selecciones femeniles de Filipinas y Suiza se enfrentarán en el Estadio Forsyth Barr en su partido inaugural en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 este jueves 20 de julio.

Hora y Canal Filipinas vs Suiza

Sede: Forsyth Barr Stadium, Dunedin, Nueva Zelanda

Hora: 11:00 pm de México y Centroamérica. 00:00 am (viernes) en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 am (viernes) en Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 pm PT / 1:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Vix en México. NBC Sports en Estados Unidos.

Filipinas vs Suiza en VIVO

El equipo Suizo llega al partido después de un empate sin goles contra Marruecos en un amistoso previo al torneo hace quince días. Mientras tanto, Filipinas no ha estado en acción desde que logró una victoria por 2-1 sobre Vietnam en los Juegos del Sudeste Asiático en mayo.

Suiza se clasificó para la Copa del Mundo con una victoria por 2-1 sobre Gales en una eliminatoria de playoffs. Fabienne Humm anotó un dramático gol de la victoria en el tiempo de descuento de la prórroga para ayudar a su país a clasificarse por segunda vez en su historia. El camino de Filipinas hacia las semifinales de la Copa Asiática Femenina de la AFC 2022 les permitió clasificarse para el Mundial por primera vez en su historia.

Noruega y Nueva Zelanda son los otros dos equipos que completan el grupo B.

Este será el primer encuentro entre ambos equipos.

Predicción Filipinas vs Suiza

Filipinas es una de las ocho naciones que debuta en la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Un resultado positivo en su primer partido les daría la confianza de que pueden seguir haciendo historia en el torneo.

Suiza tiene experiencia desafiando las expectativas en su debut en la Copa del Mundo, ya que llegaron a los cuartos de final en 2015. Sin embargo, su forma previa a este torneo no ha sido impresionante, ya que actualmente llevan una racha de ocho juegos sin ganar.

Estamos respaldando a Suiza para reclamar una cómoda victoria y mantener su portería a cero.

Predicción: Filipinas 0-3 Suiza

Last modified: julio 20, 2023

