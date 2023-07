Leagues Cup

Santos vino de atrás para salvar el empate 2-2 ante el Houston Dynamo, sin embargo terminó perdiendo en penales el punto extra en la jornada 2 de la Leagues Cup 2023.

El partido arrancó con dominio del Houston Dynamo que logró tomar ventaja a los 14 minutos con anotación de Corey Baird, pero eso no fue todo ya que al 26 Griffin Dorsey anotaba el 0-2, Santos no reaccionaba, pero justo antes de irse al descanso Harold Preciado logró descontar. Para el segundo tiempo Santos mejoró y un penal al 63 anotado por Preciado puso el 2-2, tras eso los Guerreros mantuvieron su dominio, estuvieron cerca, pero el gol del triunfo no llegó.

Amine Bassi y Juan Brunetta abrieron la serie poniendo el 1-1. Thorleifur Ulfarsson ponía al frente al Houston Dynamo, pero Harold Preciado ponía el empate 2-2. Iván Franco y Matheus Dória mantenían el empate para el 3-3. Brad Smith y Félix Torres tampoco fallaban. Luis Caicedo puso al frente al Houston y el Dedos López fallaba para concluir el juego.

Así, Houston Dynamo firmó su clasificación con 4 puntos, mientras Santos quedó último y en la última jornada, el sábado, se medirá a Orlando City por la clasificación.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Santos vs Houston Dynamo 2(4)-2(5) Leagues Cup 2023

Last modified: julio 25, 2023

Etiquetas: Harold Preciado