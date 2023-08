[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juventus vs Real Madrid 3-1 Amistoso Agosto 2023

Amistosos

El Real Madrid siguió con su momento complicado en esta pretemporada por los Estados Unidos siendo superados 3-1 por la Juventus.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para la Juventus ya que apenas al minuto uno apareció Moise Kean para anotar el 1-0, pero eso no fue todo ya que al 20 Timothy Weah aumentaba la ventaja, tras eso el Real Madrid adelantaba lineas y al 39 Vinicius descontaba, se fueron con todo por el empate, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con el Real Madrid presionando, se volcó al ataque, aunque la «lluvia» de cambios complicaron las cosas, tuvieron sus oportunidades, pero al 90+5 todo terminó cuando Dusan Vlahovic firmó el 3-1 final.

Así, el Real Madrid cerró su pretemporada y el próximo sábado 12 de agosto debutará en LaLiga ante el Athletic Club, mientras que Juventus debutará ante el Udinese en la Serie A el 20 de agosto. Juventus 3-1 Real Madrid.

