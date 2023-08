Leagues Cup

El Querétaro aguantó 100 minutos el empate, sin embargo en la última jugada del partido el Philadelphia Union anotó el gol de la victoria y la clasificación en los cuartos de final de la Leagues Cup 2023.

El partido arrancó de gran manera para Philadelphia Union ya que apenas a los 10 minutos Jesús Añez anotaba el 1-0 y parecía que podría venir otra goleada, sin embargo poco a poco el duelo se emparejó, al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, Querétaro apostaba a estar bien ordenado atrás impidiendo los ataques del Philadelphia, la fórmula les resultó al 65 cuando Jaime Gómez mandó un centro preciso que Ángel Sepúlveda no perdonó para el 1-1, al 90+7 Omar Mendoza se iba expulsado, parecía que no había más, pero al 90+10 unc entro de Wagner terminó con Chris Donovan anotando el gol de la victoria.

Así, el Philadelphia Union firmó su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2023 donde se medirá al Inter Miami, mientras que Querétaro quedó eliminado.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Philadelphia vs Querétaro 2-1 Cuartos de Final Leagues Cup 2023

