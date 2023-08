Buffalo Bills vs Indianapolis Colts EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pretemporada NFL 2023

NFL

Los Buffalo Bills iniciarán su trío de juegos de pretemporada de la NFL 2023 este sábado 12 de agosto cuando reciban a los Indianapolis Colts en el Highmark Stadium en Orchard Park, Nueva York.

Hora y Canal Buffalo Bills vs Indianapolis Colts

Sede: Highmark Stadium, Orchard Park, Nueva York, Estados Unidos

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: NFL Seasson Pass

Buffalo Bills vs Indianapolis Colts en VIVO

El partido de este fin de semana es el único encuentro de los Bills en casa durante la pretemporada, antes de los enfrentamientos como visitantes contra los Pittsburgh Steelers en la semana 2 y los Chicago Bears en la semana 3, mientras que los Colts recibirán a Chicago Bears la próxima semana y cerrarán su preparación visitando al Philadelphia Eagles en la semana 3.

El entrenador en jefe Sean McDermott anunció el jueves que el mariscal de campo Josh Allen y el receptor abierto Stefon Diggs no jugarán este fin de semana. Esto es comprensible, ya que McDermott probablemente quiera proteger a los componentes más importantes del motor ofensivo. Es probable que veamos a otros titulares utilizados con moderación o retenidos por completo (además de los ya descartados por lesiones), lo que permitirá a los entrenadores evaluar a los jugadores de las posiciones menos utilizadas durante los tres juegos de preparación. Todo esto sugiere que no veremos a la mayoría de los titulares habituales más allá de algunas apariciones especiales.

Existen roles iniciales importantes que deben definirse, como el de MIKE linebacker, CB2 y WR3. Lamentablemente, el apoyador Terrel Bernard sufrió una lesión en el tendón de la corva que podría dejarlo fuera por un tiempo. Esto podría abrir la puerta para que Tyrel Dodson y Baylon Spector compitan por el puesto para comenzar junto al apoyador Matt Milano. Por supuesto, todos los ojos estarán puestos en la unidad de la línea ofensiva del equipo, considerando la inversión realizada esta temporada baja para renovar nuevamente esa área.

Posiblemente, el jugador más esperado que pisará el campo sea el ala cerrada novato Dalton Kincaid. Ya se ha convertido en uno de los objetivos favoritos de Allen y ha sido, con mucho, el mejor jugador entre las selecciones del draft del equipo en el pasado mes de abril.

Se espera un plan de juego sencillo de ambos equipos para evitar mostrar sus estrategias innecesariamente. Para aquellos que no puedan asistir al campamento de entrenamiento este verano, esta será su primera oportunidad de ver en acción a los nuevos jugadores de Buffalo. Siempre hay jugadores destacados a los que prestamos atención y actuaciones sorprendentes de aquellos que buscan asegurarse un lugar en la lista final de 53 jugadores de los Bills.

