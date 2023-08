Barcelona vs Cádiz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Barcelona buscará conseguir su primera victoria de la temporada 2023-24 de La Liga cuando reciba a Cádiz en el Camp Nou este domingo 20 de agosto.

El equipo Catalán empató sin goles ante el Getafe en su primer partido de la temporada el fin de semana pasado, mientras que el Submarino Amarillo tuvo un comienzo ganador al vencer al Alavés por 1-0 en casa.

Hora y Canal Barcelona vs Cádiz

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Cádiz en VIVO

Barcelona demostró ser cómodamente el mejor equipo en la máxima categoría de España la temporada pasada, ganando el título con cuatro juegos para el final y terminando con 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Real Madrid, en la cima.

Sin embargo, su defensa del título comenzó con un decepcionante empate sin goles contra el Getafe el fin de semana pasado, y no se puede evitar el hecho de que ha sido una ventana de transferencia difícil para el club hasta el momento.

Figuras clave como Sergio Busquets y Jordi Alba se fueron en transferencias gratuitas, mientras que Ousmane Dembele se unió al Paris Saint-Germain, dejando al Barcelona corto en el último tercio del campo, ya que dos de sus tres fichajes de este verano, Oriol Romeu e Ilkay Gundogan, son centrocampistas.

Una victoria el domingo sería un gran alivio para todos los vinculados con el club, pero más puntos perdidos sin duda generarían interrogantes, y Xavi podría encontrar cierta presión en su posición de entrenador si al equipo le resulta difícil arrancar esta temporada.

El Barcelona solo ha ganado dos de sus últimos seis partidos de La Liga contra el Cádiz, y ambas victorias llegaron la temporada pasada. Fue fuerte en el Camp Nou durante la campaña 2022-23, acumulando 48 puntos en sus 19 partidos de liga en casa.

El Cádiz, por su parte, aseguró los tres puntos ante el Alavés en su primer partido de la temporada el lunes por la noche, con Fede San Emeterio anotando el único gol del partido a los siete minutos.

El equipo de Sergio González terminó en el puesto 14 en La Liga la temporada pasada, luchando por la supervivencia hasta el último día. Han estado compitiendo en este nivel durante cuatro temporadas consecutivas, lo que constituye su mejor racha desde principios de la década de 1990.

Cádiz ha estado activo durante la ventana de transferencia de este verano, con Gonzalo Escalante y Sergi Guardiola llegando de forma permanente después de períodos de préstamo, mientras que Darwin Machis y Javi Hernández también se cuentan entre los nuevos fichajes del club.

El Submarino Amarillo solo logró sumar 15 puntos en sus 19 partidos de liga fuera de casa la temporada pasada, por lo que claramente necesitan mejorar sus resultados como visitantes en la temporada 2023-24 si quieren mantenerse alejados de la lucha por el descenso.

Cádiz tiene un historial de victorias en el Camp Nou, registrando una victoria por 1-0 en el famoso estadio cuando ambos equipos se enfrentaron durante la temporada 2021-22.

Predicción Barcelona vs Cádiz

Cádiz, como se mencionó, sabe lo que se necesita para ganar en el Camp Nou, y este no es un equipo típico de Barcelona, como demostró el Getafe el fin de semana pasado. Este partido tiene el potencial de ser complicado para el equipo de Xavi, pero esperamos que logren los tres puntos en su segundo partido de la temporada.

Pronóstico: Barcelona 2-1 Cádiz

Last modified: agosto 19, 2023

Etiquetas: Barcelona