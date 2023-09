Roma vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Serie A 2023-24

Serie A

Se abren las emociones de la jornada 4 de la Serie A 2023-2024, cuando el Milán se enfrente al equipo de la Roma de José Mourinho en un intrigante partido en el Stadio Olimpico este viernes 1 de septiembre.

Hora y Canal Roma vs Milán

Sede: Stadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN

Roma vs Milán en VIVO

La Roma se encuentra actualmente en el puesto 13 de la clasificación de la Serie A y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de la temporada. El equipo local sufrió una estrecha derrota por 2-1 ante el Hellas Verona la semana pasada y necesitará recuperarse en este partido.

Por otro lado, el Milán lidera la clasificación en este momento y ha estado impresionante en lo que va de la temporada. Los rossoneri superaron fácilmente al Torino con un cómodo marcador de 4-1 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar esta semana.

El Milán tiene un buen historial reciente contra la Roma y ha ganado 19 de los últimos 54 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 16 victorias de la Roma.

Predicción Roma vs Milán

El Milán ha tenido un excelente comienzo en su campaña en la Serie A y ha reforzado sus filas en el mercado de fichajes este verano. Christian Pulisic ha marcado en cada uno de sus dos primeros partidos de liga con el club y buscará aumentar su cuenta de goles en este partido.

La Roma ha mostrado una marcada mejoría con José Mourinho, pero tiene un pobre historial reciente contra los rossoneri. Siendo el mejor equipo en este momento, se espera que el Milán pueda ganar este partido.

Predicción: Roma 1-2 Milán.

