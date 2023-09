Canadá vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Se cierra la actividad de la primera jornada de la segunda ronda de la Copa Mundial FIBA 2023. Dieciséis equipos han avanzado más allá de la primera fase de grupos y ahora jugarán para asegurar su clasificación en el cuadro final. Este viernes 1 de septiembre se enfrentará a Brasil (2-1) contra Canadá (3-0) en un enfrentamiento muy competitivo.

Hora y Canal Canadá vs Brasil

Sede: Indonesia Arena, Yakarta, Indonesia

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Venezuela. 11:30 am de Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Puerto Rico. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Canadá vs Brasil en VIVO

Brasil avanza a la Segunda Ronda después de una sólida victoria por 89-77 sobre Costa de Marfil en su último partido. Si bien eran los favoritos en las líneas de apuestas, pudieron evitar los últimos intentos de su oponente y asegurar su posición en esta etapa. Con victorias y derrotas acumuladas, necesitarán una victoria crucial sobre uno de los equipos destacados en su nuevo grupo.

Canadá llega a este juego todavía perfecto con un récord de 3-0 después de su contundente victoria sobre Letonia. Canadá se ha enfrentado a varios equipos de calidad en este torneo, pero hacen que sus oponentes parezcan de segunda categoría en cada ocasión. Detrás de Estados Unidos, Canadá es el siguiente favorito para levantar la copa y esperan hacer una declaración al abrir la Segunda Ronda de juego.

Pronóstico Brasil vs Canadá

Brasil ha tenido un buen desempeño en el torneo hasta ahora, pero se encuentra con un muro en forma de Canadá. Canadá es demasiado habilidoso en todas las posiciones y su capacidad para jugar en los tres niveles de la ofensiva de media cancha será demasiado para Brasil. Además, Canadá ha estado subestimado en los diferenciales durante todo el torneo, por lo que apostaremos a su favor mientras continúan su dominante camino.

Pick: Canadá -19,5.

Last modified: septiembre 1, 2023

Etiquetas: Brasil