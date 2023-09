Estados Unidos vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial Baloncesto 2023

Mundial Baloncesto 2023

Norteamérica vivió un día para olvidar el viernes 8 de septiembre, ya que tanto Estados Unidos como Canadá fueron eliminados de la Copa Mundial FIBA 2023. Canadá perdió ante Serbia en la primera semifinal del día antes de que Estados Unidos cayera contra Alemania.

Ahora, los equipos de EE. UU. y Canadá se enfrentarán por la oportunidad de conseguir una medalla de bronce. El partido entre los dos países vecinos tendrá lugar este domingo 10 de septiembre.

Hora y Canal Estados Unidos vs Canadá

Sede: Mall of Asia Arena, Pasay, Filipinas

Hora: 2:30 am de México y Centroamérica. 3:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Puerto Rico y República Dominicana. 5:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Courtside en todo el mundo. ESPN+ en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Estados Unidos vs Canadá en VIVO

Se esperaba que ambos equipos se enfrentaran en la final de la Copa Mundial FIBA y posiblemente tengan a los dos equipos más fuertes en términos de talento y profundidad de alto nivel. Sin embargo, la continuidad en el plantel de Serbia y Alemania es lo que hizo que Canadá y Estados Unidos tuvieran dificultades.

Sin embargo, ahora ambos intentarán recuperar algo de su orgullo mientras buscan terminar su participación en FIBA con una medalla, incluso si no es de oro.

El Team USA seguirá contando con Anthony Edwards, Paolo Banchero y Austin Reaves en el lado ofensivo, mientras que Jalen Brunson y Mikal Bridges también tendrán papeles importantes que desempeñar.

Josh Hart también ha tenido un buen desempeño en el torneo, y Brandon Ingram querrá terminar fuerte después de haber tenido dificultades durante toda la Copa del Mundo.

Canadá se apoyará en Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks y Kelly Olynyk. R.J. Barrett también ha tenido un sólido desempeño en la Copa del Mundo y buscará terminar la competencia con fuerza.

Dwight Powell tendrá mucho trabajo defendiendo el aro contra el Team USA, pero se espera que proporcione tamaño y físico. Canadá también buscará poner a Nickeil Alexander-Walker en posiciones para tener impacto después de un gran torneo.

Predicción Estados Unidos vs Canadá

Se suponía que este juego sería la final de la Copa Mundial FIBA. En cambio, los dos equipos se enfrentan por una medalla de bronce, pero ambos equipos seguirán queriendo ganar.

Estados Unidos tiene la plantilla más profunda en general y tiene la ventaja en atletismo. Shai Gilgeous-Alexander probablemente será el mejor jugador en la cancha, lo que le dará a Canadá una ligera ventaja.

Probablemente veremos un juego más al estilo NBA, que se adaptará a ambos equipos. Sin embargo, la profundidad de la plantilla de EE. UU. será el factor definitorio, especialmente durante los momentos en los que las segundas unidades estén en la cancha. Como tal, el Team USA debería considerarse como ligero favorito en el partido.

Last modified: septiembre 9, 2023

Etiquetas: Canadá