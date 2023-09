Everton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Everton recibirá al Arsenal en Goodison Park en la Premier League 2023-24 este domingo 17 de septiembre mientras ambos equipos reanudan la acción liguera tras el parón internacional.

Hora y Canal Everton vs Arsenal

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra, Reino Unido

Hora: 9:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Everton vs Arsenal en VIVO

El Everton es uno de los cinco equipos que no han ganado en la liga después de cuatro partidos, pero consiguieron su primer punto de la temporada en su partido anterior contra el Sheffield United. Abdoulaye Doucouré estuvo en el marcador en la primera mitad para los Toffees, mientras que Arnaut Danjuma anotó el empate después de que el gol en propia puerta de Jordan Pickford le diera al Sheffield la ventaja, y el partido terminó en un empate 2-2.

Por su parte, el Arsenal comenzó su campaña liguera con un comienzo invicto y lograron tres victorias en cuatro partidos. Después de perder puntos en casa ante el Fulham el mes pasado, volvieron a la senda del triunfo con una emocionante victoria en casa por 3-1 sobre el Manchester United.

Martin Ødegaard anotó apenas un par de minutos después de que Marcus Rashford pusiera al United en ventaja. Siguió el drama tardío cuando Declan Rice y Gabriel Jesus anotaron en el tiempo de descuento para sellar la victoria sobre sus rivales.

Los dos equipos se han enfrentado 221 veces en todas las competiciones, y su primer encuentro oficial se remonta a 1905. Como era de esperar, los Gunners han dominado los encuentros contra los Toffees, con victorias en aproximadamente la mitad de los encuentros (110). Los anfitriones suman 65 victorias y 46 partidos terminaron en empate.

Predicción Everton vs Arsenal

Los Toffees han tenido dificultades para ponerse en marcha esta temporada, sufriendo tres derrotas en cuatro partidos. En casa, han sufrido derrotas por 1-0 en los dos partidos hasta el momento y buscarán abrir su cuenta goleadora en casa en este partido.

Tienen una larga lista de lesionados para el partido, ya que Seamus Coleman, Dele Alli y Jack Harrison están descartados por lesiones. Dominic Calvert-Lewin se enfrentó a una prueba de aptitud física tardía, pero podría comenzar desde el banquillo. Michael Keane, Andre Gomes, Lewis Dobbin y Jarrad Branthwaite también son dudas.

Los Gunners no tienen problemas de lesiones importantes para el partido, y Mikel Arteta confirmó que Bukayo Saka está lo suficientemente en forma para ser titular en este partido. Si bien son grandes favoritos en este partido, han sufrido cuatro derrotas en sus últimos seis partidos fuera de casa contra el Everton.

Comenzarán su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA solo tres días después de este partido, por lo que Arteta podría realizar algunos cambios en el equipo en este partido. Sin embargo, considerando los problemas de los anfitriones y el estado de forma actual de los visitantes, apoyamos al Arsenal para ganar.

Predicción: Everton 1-2 Arsenal

