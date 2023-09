Barcelona vs Celta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Barcelona intentará conseguir su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones cuando dispute la jornada 6 en LaLiga 2023-2024 este sábado 23 de septiembre al recibir al Celta de Vigo.

El equipo de Xavi ha sumado 13 puntos en sus primeros cinco partidos de la nueva temporada liguera, ubicándose en el segundo lugar de la tabla, dos puntos detrás del líder Real Madrid, mientras que el Celta se encuentra en el puesto 16, acumulando cuatro puntos en sus primeros cinco partidos en un comienzo decepcionante.

Hora y Canal Barcelona vs Celta

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Celta en VIVO

El empate sin goles del Barcelona contra el Getafe en el primer fin de semana de la nueva temporada de La Liga fue decepcionante, pero el equipo catalán no ha perdido un paso desde entonces, ganando sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

El Barcelona venció al Betis por 5-0 en La Liga la última vez y ganó por el mismo marcador en la Liga de Campeones el martes, cuando el equipo belga Royal Antwerp fue barrido en el Camp Nou.

El conjunto catalán tiene ahora tres partidos ligueros contra Celta, Mallorca y Sevilla antes de dirigirse a Oporto para su segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y es difícil ver de dónde vendrá su primera derrota de la temporada en este momento.

Joao Félix y Joao Cancelo se han adaptado sin esfuerzo a la vida en Barcelona, y su equipo ciertamente parece mejor equipado para afrontar una temporada ocupada.

El Barcelona volverá a carecer de Pedri debido a un problema en el muslo, pero existe la posibilidad de que Ronald Araujo vuelva a la plantilla, ya que se encuentra en las últimas fases de su recuperación de un problema en el tendón de la corva.

El entrenador Xavi tiene decisiones importantes que tomar en cuanto a la selección de su equipo, especialmente en el último tercio del campo, con Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal compitiendo por el puesto titular en la derecha.

Félix anotó un doblete contra Antwerp el miércoles, tras su gol contra el Real Betis, y el delantero cedido del Atlético de Madrid debería conservar su puesto en la izquierda.

Es probable que Oriol Romeu sea el jugador que se pierda en el mediocampo central, mientras que Alejandro Balde se alineará como lateral izquierdo tras firmar un nuevo contrato a largo plazo con los gigantes catalanes.

El Barcelona venció al Celta por 1-0 en el partido correspondiente en el Camp Nou la temporada pasada, pero los Sky Blues lograron una victoria por 2-1 en el partido de ida en Vigo el último fin de semana de la campaña 2022-23.

Al Celta le ha resultado difícil ponerse en marcha esta temporada, ya que solo ha conseguido cuatro puntos en sus primeros cinco partidos, lo que le ha dejado en la 16ª posición de la tabla.

El equipo de Rafael Benítez solo consiguió un punto en sus tres primeros partidos de la campaña, empatando con la Real Sociedad y perdiendo en casa ante Osasuna y Real Madrid.

El Celta logró asegurar los tres puntos en Almería antes del parón internacional, pero el fin de semana pasado fue derrotado por Mallorca por 1-0 y ahora se enfrenta a un viaje a un Barcelona en forma.

Los Celetes terminaron 13º en la máxima categoría de España la temporada pasada y ahora han estado presentes en cada una de las últimas 12 campañas de La Liga, incluidos cuatro finales en la primera mitad.

Sin embargo, el Celta solo ha logrado anotar cuatro veces en LaLiga esta temporada, y su principal delantero, Iago Aspas, de 36 años, aún no ha logrado marcar en 2023-24.

La plantilla del Celta se encuentra en buena forma en estos momentos a nivel físico, siendo Franco Cervi (músculo) su única baja confirmada en este momento.

Se espera que el entrenador en jefe de los Celestes, Benítez, resista la tentación de cambiar su grupo tras la derrota ante Mallorca, pero podría haber un cambio en el ataque, con Tasos Douvikas presionando para ser incluido desde el principio.

Pronóstico Barcelona vs Celta

El Barcelona está absolutamente en racha en este momento y es realmente difícil imaginar que no consiga otros tres puntos aquí. El Celta es capaz de hacer que el partido sea incómodo, pero el equipo de Xavi debería ser demasiado fuerte para su rival en el encuentro del sábado.

Pronóstico: Barcelona 2-0 Celta de Vigo

