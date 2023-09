Manchester City vs Nottingham Forest EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Manchester City se enfrentará al Nottingham Forest en el Etihad Stadium este sábado 23 de septiembre en la jornada 6 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal Manchester City vs Nottingham Forest

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Nottingham Forest en VIVO

El Manchester City llega a este partido después de una victoria por 3-1 sobre el Estrella Roja en la fase de grupos de la Champions League. Un doblete del atacante argentino Julián Álvarez y un gol del centrocampista español Rodri aseguraron la victoria de los Citizens. El extremo ghanés Osman Bukari marcó el gol del Estrella Roja.

Nottingham Forest, por otro lado, empató 1-1 contra Burnley en su último partido de liga. Un gol en la primera parte del delantero suizo Zeki Amdouni para el Burnley fue anulado por un gol en la segunda parte del extremo Callum Hudson-Odoi para Nottingham Forest.

En tres enfrentamientos cara a cara entre los dos equipos, el Manchester City ganó un partido, perdió uno y empató otro.

Predicción Manchester City vs Nottingham Forest

El Manchester City es el favorito para ganar la liga y se mantiene en la cima de la clasificación. La consistencia es una característica distintiva del equipo de Pep Guardiola, y su brillante desempeño ha sido notable.

El club ha incorporado a jugadores como Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Mateo Kovacic y Jeremy Doku a un equipo ya exitoso. El Manchester City es conocido por su gestión eficiente y el liderazgo de Guardiola.

Por otro lado, Nottingham Forest ocupa el octavo lugar en la liga y ha tenido un buen desempeño bajo la dirección de Steve Cooper. Han ganado dos de sus cinco primeros partidos en la liga. Aunque no realizaron muchas incorporaciones este verano, ficharon al centrocampista marfileño Ibrahim Sangare, una adquisición valiosa por 35 millones de euros.

El Manchester City es el favorito en este enfrentamiento, como lo es en la mayoría de los partidos de la Premier League.

Predicción: Manchester City 3-0 Nottingham Forest

Last modified: septiembre 22, 2023

Etiquetas: Liga Premier