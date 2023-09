Copas Internacionales

Houston Dynamo se quedó con la final de la US Open CUP 2023 luego de que este miércoles derrotara a Inter Miami por 1-2 en el DRV PNK Stadium.

El marcador lo abriría en el 24’ Griffin Dorsey tras un disparo de media distancia que fue directo al ángulo. En el 33’, Amine Bassi pondría el 2-0 desde los once pasos. Y sobre el final, Josef Martinez pondría el descuento pero no alcanzaría. Recordemos, que Leo Messi no fue convocado para este partido.

Con este resultado, Inter Miami se queda con esta edición de la US Open CUP.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Inter Miami vs Houston Dynamo 1-2 Final US Open CUP 2023

