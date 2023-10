Liga MX Torneo Apertura 2023

Los Pumas aplastaron 4-1 a Cruz Azul en la jornada 12 del Torneo Apertura 2023 en la cancha del Azteca.

El partido arrancó con dominio de los Pumas que buscaban tomar las riendas, aunque no eran muy claros ante un Cruz Azul que intentaba reaccionar, sin embargo al 28 un penal se marcó a favor de la UNAM, en primera instancia Gudiño detuvo el cobro del Chino Huerta, pero se repitió por no estar «pisando» la linea y en la segunda oportunidad el Chino anotó el 0-1, parecía que así nos íbamos al descanso, hasta que al 45+2 Ángel Sepúlveda puso el 1-1. Para el segundo tiempo a los 15 minutos el Chino Huerta sacó bombazo para poner el 1-2, Cruz Azul buscaba reaccionar, pero al 72 todo acabó cuando Ulises Rivas puso el 1-3, pero no fue todo, con una Máquina Cementera totalmente hundida, al 80 Nathan Silva puso el 1-4 final.

Con esta victoria los Pumas arribaron a 21 puntos escalando a la tercera posición, mientras Cruz Azul se hundió en el puesto 15 con 11 unidades en esta Liga MX que entrará en pausa por la Fecha FIFA.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Pumas 1-4 Jornada 12 Liga MX Apertura 2023

