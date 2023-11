Tottenham vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Se cierra la actividad de la jornada 11 de la Premier League 2023-2024 este lunes 6 de noviembre con un emocionante derbi londinense, en el cual el Chelsea se enfrentará al impresionante Tottenham dirigido por Ange Postecoglou en un choque crucial que tendrá lugar en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Chelsea

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra, Reino Unido

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Chelsea en VIVO

El Chelsea se encuentra actualmente en la 12ª posición de la tabla de la Premier League y no ha mostrado su mejor rendimiento en lo que va de temporada. Los Blues, sin embargo, lograron una cómoda victoria por 2-0 ante el Blackburn Rovers en su partido anterior, y buscarán repetir este resultado en el próximo enfrentamiento.

En contraste, el Tottenham Hotspur ocupa la segunda posición en la clasificación y ha tenido un desempeño impresionante en esta temporada. El equipo del norte de Londres superó al Crystal Palace 2-1 la semana pasada y llega con confianza a este importante partido.

El Chelsea tiene una historia de buenos resultados contra el Tottenham Hotspur, habiendo ganado 77 de los 175 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 56 victorias de los Spurs.

Predicción Tottenham vs Chelsea

El Tottenham Hotspur ha logrado un gran progreso bajo la dirección de Ange Postecoglou y buscará aprovechar al máximo su momento en esta temporada. Jugadores como James Maddison y Son Heung-Min han estado en excelente forma y buscarán aumentar su cuenta de goles en este encuentro.

Por otro lado, el Chelsea, dirigido por Mauricio Pochettino, ha mejorado, pero aún debe abordar varios problemas antes de este partido. En este momento, los Spurs están en mejor forma y parte con ventaja para este enfrentamiento.

Predicción: Tottenham 2-1 Chelsea

Last modified: noviembre 5, 2023

